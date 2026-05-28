Синоптик Голубев: москвичам не стоит ждать 30-градусной жары в начале лета

В начале июня москвичам не стоит ждать 30-градусной жары, рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По его словам, на следующей неделе воздух в городе прогреется только до 24 градусов, и с первых чисел июня установится примерно такой температурный режим. При этом до конца мая не стоит ждать температуры выше 18 градусов. Кроме того, возможны небольшие дожди.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в ночь на 30 мая температура воздуха в Подмосковье может опуститься до 1–2 градусов выше 0. Аномально холодная погода для текущего времени года сохранится до конца недели.

Самыми холодными днями станут 29 и 30 мая. Минимальная температура в столице в этот период составит плюс 5 градусов, в области – плюс 1–2 градуса. При этом днем термометры будут показывать не более плюс 11–13 градусов.

