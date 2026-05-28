28 мая, 15:34Общество
Wildberries и Ozon опровергли введение ограничений по доставке и постоплате
Фото: ТАСС/Александр Манзюк
Маркетплейсы Wildberries и Ozon опровергли введение ограничений на бесплатную доставку и постоплату товаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы платформ.
Ранее в интернете появилась информация, что Wildberries и Ozon с 1 июня вводят минимальный порог стоимости корзины для бесплатной доставки, платный возврат товаров и ограничивают оплату заказа при получении.
В пресс-службе РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ) данные сообщения назвали фейком. Никаких новых условий для пользователей не вводилось.
"Информация не соответствует действительности. Мы не планируем никаких изменений по условиям оплаты, доставки и возврата товара с 1 июня", – заявили в Ozon.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей. В частности, Ozon ввeл платную услугу – знак на карточке товара "оригинал". В результате у покупателей создается впечатление, что товар прошел проверку подлинности.
