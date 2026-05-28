28 мая, 16:30

Daily Mail: Серена Уильямс может сыграть в парном разряде турнира категории WTA 500

СМИ заявили о возможном возвращении Серены Уильямс на турнир WTA

Фото: legion-media.com/ZUMA Press, Inc.

Американская 44-летняя теннисистка Серена Уильямс может сыграть в парном разряде турнира категории WTA 500 в Лондоне, сообщает Daily Mail.

По данным издания, Уильямс подала несколько заявок на участие в турнирах на травяном покрытии. Она попросила wild card (специальное приглашение) на турнир WTA, чтобы сыграть с 19-летней канадкой Викторией Мбоко.

При этом в декабре 2025 года теннисистка вернулась в пул допинг-тестирования Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Отмечается, что для допуска к официальным турнирам она должна состоять в нем на протяжении 6 месяцев.

Последний раз Уильямс выступала на WTA в 2022 году. В этом году турнир категории WTA 500 пройдет с 8 по 14 июня.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира Roland Garros. Он одолел аргентинца Камило Уго Карабельи. Игра закончилась со счетом 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

В третьем круге Рублев встретится с победителем противостояния между португальцем Нуну Боржешем и сербом Миомиром Кецмановичем.

