28 мая, 17:32

Политика

В МИД Финляндии не смогли ответить на вопрос об ударах ВСУ по гражданским объектам

Фото: 123RF.com/todordinchev

В министерстве иностранных дел Финляндии не смогли четко ответить на вопрос об ударах ВСУ по российским гражданским объектам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство.

Посол России Павел Кузнецов провел беседы в финском внешнеполитическом ведомстве 26 и 27 мая. Был задан вопрос, считают ли в Хельсинки украинские удары по российским гражданским объектам, включая учебные заведения, грубым нарушением международного гуманитарного права. Однако на него не был получен "какой-либо вразумительный ответ".

Украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. Тогда в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник.

В результате погиб 21 студент, более 60 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте.

После этого МИД России рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, так как Вооруженные силы России начнут наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве.

политика

