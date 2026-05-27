27 мая, 17:01
Захарова назвала соучастием возможную съемку CNN подготовки теракта в Старобельске
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Если журналисты CNN снимали подготовку удара Украины по колледжу в Старобельске, то их можно считать соучастниками преступления. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
Дипломат напомнила, что при организации поездки представителей СМИ в Старобельск в CNN отказались принимать участие, сославшись на логистические причины.
"Сейчас мы видим, и об этом свидетельствует их репортаж, который был подготовлен CNN, правда, из другой точки зоны конфликта, возможно, как раз из той, откуда наносился удар по Старобельску. Если это так, надо разбираться, <...> что это за точка, время, место и что это была за обозначенная цель, которую они так подсветили своим присутствием?" – сказала Захарова.
По ее словам, если предположение Москвы правдиво, то тогда можно говорить не только об необъективности и манипуляции информацией, но и о соучастии.
Вооруженные силы Украины ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета 22 мая. В результате атаки погиб 21 студент, еще более 60 человек пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.
После удара на место трагедии отправились свыше 50 журналистов из 19 стран. В их числе были представители СМИ из Бразилии, Великобритании, Венгрии и Германии.
Однако некоторые западные редакции запретили публиковать материалы из Старобельска. В частности, были заблокированы сюжеты итальянских корреспондентов.
