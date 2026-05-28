Электронные сигареты начнут маркировать в РФ с 1 сентября

Правительство РФ утвердило сроки внедрения системы цифровой маркировки для многоразовых электронных сигарет. Согласно постановлению, регистрация участников рынка в системе "Честный знак" начнется уже 1 сентября, а с 1 декабря нанесение специальных кодов на саму продукцию станет обязательным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором системы.

В ведомстве пояснили, что новые правила затронут именно многоразовые устройства для доставки никотина, а также аналогичные индивидуальные испарители. При этом сами расходные материалы – стики, жидкости для заправки и одноразовые электронные сигареты – продолжают маркироваться в рамках товарной группы "Табак", и их оборот регулируется отдельными документами.

Также для бизнеса предусмотрен переходный период: остатки немаркированной продукции, выпущенные или ввезенные в страну до 30 ноября 2026 года, разрешается реализовывать вплоть до 30 ноября 2027 года. После этой даты весь товар в данном сегменте должен иметь коды маркировки.

Директор по индустриальной маркировке ЦРПТ Дмитрий Горелик заявил агентству, что в настоящее время завершается финальный этап эксперимента по маркировке радиоэлектроники, который как раз включает в себя указанные испарительные устройства, и участники рынка подтверждают свою готовность к запуску обязательных требований с 1 сентября.

Ранее в России утвердили новый ГОСТ на вейпы и жидкости. Обновленный стандарт запрещает производителям наносить на упаковку изображения вымышленных персонажей, а также делать устройства в виде сладостей, игрушек и напитков.