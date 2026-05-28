В МВД предупредили о новой мошеннической схеме в отношении бизнесменов

Злоумышленники начали массово похищать товары у юридических лиц, заключая липовые договоры купли-продажи с отсрочкой платежа. О новой схеме мошенничества РИА Новости рассказал заместитель начальника отдела ГУУР МВД РФ Алексей Горяев.

По его словам, преступники связываются с организациями под видом покупателей и договариваются о поставке различной продукции, например оборудования, на условиях постоплаты. Однако после получения заказа злоумышленники перестают выходить на связь, фактически присваивая переданные им товары.

Для убедительности мошенники тщательно имитируют деятельность реально существующих компаний. Как отметили в ведомстве, они создают сайты-двойники известных брендов, а также подделывают печати, штампы и гарантийные письма, чтобы у продавцов не возникало сомнений в надежности сделки.

После того как обманутая компания отгружает продукцию, в дело вступают сообщники преступников. Их задача – быстро скрыть похищенное и организовать сбыт краденого товара.

