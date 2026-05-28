Китайские автомобили стали лидерами по аварийности в РФ

Китайские автомобили стали лидерами по аварийности в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков одной из страховых компаний.

Выяснилось, что автомобили из КНР на 33% чаще остальных моделей попадали в статистику страховых случаев ОСАГО. На втором месте оказались машины из Узбекистана (26%), а на третьем – из Южной Кореи (16%).

При этом рейтинг по аварийности среди машин возрастом до 5 лет также возглавили авто из КНР (141% к общему числу страховых случаев), Южной Кореи (137%), России (136%). Лидерами в группе машин, выпущенных 10–6 лет назад, стали авто из Узбекистана, Южной Кореи и Чехии.

По статистике, чем старше авто, тем реже его владелец становится виновником ДТП. Разница по аварийности между автомобилями с годом производства не ранее 2021, и с теми, что созданы до 2007 года, отличается почти в 1,5 раза – 125 против 84% соответственно. Но исключением из этого правила стали узбекские машины, так как они даже с возрастом продолжают демонстрировать высокую аварийность (115% к общей доле аварий).

Реже всего виновниками ДТП становятся владельцы авто английских марок (на 24% реже по сравнению с общим показателем). Кроме того, в число наиболее безопасных машин вошли шведские (23%), японские (10%), французские (9%), американские (6%) и немецкие (5%) марки.

Эксперты объяснили, что дело не в технических параметрах машин, а в их популярности для эксплуатации в коммерческих автопарках.

"Даже несмотря на в среднем более высокий профессионализм водителей коммерческого транспорта, из-за пробегов в три-четыре раза больше личных авто аварийность у многих парков существенно выше, чем у среднего частного водителя. Поэтому чем популярнее марка в автопарках, тем в среднем выше число ДТП. То же относится к автокурьерам на узбекских автомобилях", – объяснил представитель страховой компании Сергей Демидов.

Ранее "Автостат" зафиксировал рост продаж подержанных легковых автомобилей в России в апреле на 6,4% в сравнении с прошлым годом – до 542,2 тысячи единиц. В сравнении с мартом 2026-го увеличение показателя достигло 14,1%. Среди лидеров в этот период оказались Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

