Закон о кириллице не отменит дорожный знак STOP в России

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Закон об обязательном использовании русского языка на вывесках и указателях не касается дорожных знаков на латинице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

Там напомнили, что Конвенция о дорожных знаках и сигналах и дополняющее ее Европейское соглашение регулируют международные стандарты и единообразие дорожных указателей, включая STOP, P (парковка), Danger, Customs и другие.

РФ продолжает исполнять эти документы и не планирует исключать надписи латиницей на этих знаках, объяснили в Росстандарте. В случае вынесения такого вопроса на обсуждение его могут рассмотреть только при участии Минтранса РФ и МВД.

Ранее Владимир Путин указывал, что в России еще много рекламы на латинице. В Москве такой рекламы чуть меньше, но все равно достаточно много. Причем, по мнению президента, иногда латиница на рекламных вывесках используется необоснованно. Глава государства также обратил внимание, что есть бренды, которые не могут менять свои названия, однако это и не требуется.

