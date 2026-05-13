Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 19:07

Общество

Кравцов заявил, что ситуация с англицизмами в РФ меняется в лучшую сторону

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Ситуация с использованием англицизмов в России меняется в лучшую сторону. Таким мнением во время Первого Петербургского международного филологического форума поделился глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас утверждаются нормативные словари, где прописаны уже используемые иностранные слова и те, которые можно заменить на русские.

На вопрос, нужно ли запрещать англицизмы "коворкинг", "воркшоп" и "буккроссинг", министр ответил, что нужно время, а не только запретительные меры. Кроме того, многое зависит и от самых людей, и от системы образования.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал отказаться от использования иностранных слов без необходимости. По его словам, русский язык – часть культурного кода.

Депутат также обратил внимание на федеральный закон о защите русского языка. В соответствии с новыми нормами общественные пространства городов и деревень должны быть освобождены от излишнего использования англицизмов и иностранных надписей.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика