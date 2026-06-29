Эксперт Бархота: активное снятие наличных со счетов повышает риск инфляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Активное снятие россиянами наличных со счетов и депозитов в долгосрочной перспективе может привести к повышению ставок по кредитам и возникновению инфляционных рисков. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Ранее стало известно, что россияне в мае сняли с банковских счетов и депозитов рекордные для 2026 года 550 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

По мнению эксперта, это вызвано опасениями граждан, что в условиях частых перебоев с интернетом в решающий момент может возникнуть ситуация, когда обналичить деньги быстро не получится.

Помимо этого, нужно учитывать сезонность: многие россияне снимают наличные, чтобы купить доллары и евро перед отпуском за границей, добавил специалист.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Конечно, небольшой запас наличных на всякий случай стоит иметь. Однако обналичивать большую часть сбережений вредно для семейного бюджета: чем больше мы снимаем, тем выше упущенная выгода по процентному доходу. При этом ставки по вкладам в настоящее время в районе 7–8%, что все равно связано с достаточно высокой доходностью.

К тому же важно отметить, что снижение ключевой ставки затормозилось, а значит, падения процентов по вкладам тоже в ближайшее время не предвидится, подчеркнул эксперт.

"Сейчас вклады и депозиты остаются самыми надежными видами сбережения финансов", – подчеркнул Бархота.

В целом же, когда средства активно обналичиваются и не остаются в финансовом секторе, это вредно для экономики. В долгосрочном периоде – 9–12 месяцев – снятие наличных с вкладов вызывает снижение пассивов банковского сектора, что в свою очередь приводит к замедлению кредитования, инвестиций, а в итоге – к снижению совокупного выпуска предложений и появлению инфляционных рисков, заключил эксперт.

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