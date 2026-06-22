Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 18:08

Общество
Главная / Новости /

Финэксперт Карпычева посоветовала начинать школьные закупки уже в июне

Финэксперт рассказала, когда наиболее выгодно покупать вещи к школе

Фото: 123RF.com/nomadsoul1

В июне и после 1 сентября можно наиболее выгодно купить школьные принадлежности. Об этом Москве 24 рассказала независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.

"Чем раньше начинается подготовка к новому учебному году, тем дешевле она может обойтись. И дело не только в том, что ближе ко Дню знаний цены станут стремительно расти, иногда вплоть до 30–40 процентов, но еще и в возможности действовать разумно, без суеты", – пояснила эксперт.

Главное, что надо сделать, – это определить, какую сумму семья в целом может выделить на закупки. Дальше необходимо разбить этот бюджет по категориям: одежда, обувь, канцелярские принадлежности, а иногда и мебель, например, если ребенок впервые идет учиться.

Затем для каждой категории важно установить лимит. Это убережет от истории, когда после покупки каких-то дорогих канцелярских принадлежностей не останется денег на туфли или другую важную статью расходов.
Анна Карпычева
независимый финансовый советник, бизнес-коуч

При этом, если ребенок идет в школу не в первый раз, важно провести ревизию того, что осталось с прошлого года. Может оказаться, что некоторые канцелярские принадлежности и одежда находятся в хорошем состоянии, отметила Карпычева.

"Еще один плюс заблаговременной подготовки к школьному сезону в том, что покупки не нужно совершать в ограниченный промежуток времени: можно походить по магазинам, сравнить цены и, возможно, найти те же самые вещи на маркетплейсах дешевле. Это порой помогает сохранить вплоть до половины бюджета по данной статье расходов", – подчеркнула эксперт.

Купить надо прежде всего то, что не привязано к росту ребенка, например канцелярию и рюкзак. Последний сейчас можно выбрать со скидкой до 30%, так как магазины стараются распродать модели прошлого сезона. Относительно одежды и обуви есть риск, что ребенок подрастет за лето, учитывая это, стоит купить вещи с небольшим запасом, заключила Карпычева.

Ранее заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров посоветовал летом стимулировать речевое развитие будущего первоклассника, так как в школе ребенку пригодится умение рассказывать что-либо. Поэтому надо регулярно, но мягко вызывать ребенка на монологические выступления.

Читайте также


Трошина Любовь

обществодетиэксклюзив

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика