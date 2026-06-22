Финэксперт Карпычева посоветовала начинать школьные закупки уже в июне

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В июне и после 1 сентября можно наиболее выгодно купить школьные принадлежности. Об этом Москве 24 рассказала независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.

"Чем раньше начинается подготовка к новому учебному году, тем дешевле она может обойтись. И дело не только в том, что ближе ко Дню знаний цены станут стремительно расти, иногда вплоть до 30–40 процентов, но еще и в возможности действовать разумно, без суеты", – пояснила эксперт.

Главное, что надо сделать, – это определить, какую сумму семья в целом может выделить на закупки. Дальше необходимо разбить этот бюджет по категориям: одежда, обувь, канцелярские принадлежности, а иногда и мебель, например, если ребенок впервые идет учиться.



Анна Карпычева независимый финансовый советник, бизнес-коуч Затем для каждой категории важно установить лимит. Это убережет от истории, когда после покупки каких-то дорогих канцелярских принадлежностей не останется денег на туфли или другую важную статью расходов.

При этом, если ребенок идет в школу не в первый раз, важно провести ревизию того, что осталось с прошлого года. Может оказаться, что некоторые канцелярские принадлежности и одежда находятся в хорошем состоянии, отметила Карпычева.

"Еще один плюс заблаговременной подготовки к школьному сезону в том, что покупки не нужно совершать в ограниченный промежуток времени: можно походить по магазинам, сравнить цены и, возможно, найти те же самые вещи на маркетплейсах дешевле. Это порой помогает сохранить вплоть до половины бюджета по данной статье расходов", – подчеркнула эксперт.

Купить надо прежде всего то, что не привязано к росту ребенка, например канцелярию и рюкзак. Последний сейчас можно выбрать со скидкой до 30%, так как магазины стараются распродать модели прошлого сезона. Относительно одежды и обуви есть риск, что ребенок подрастет за лето, учитывая это, стоит купить вещи с небольшим запасом, заключила Карпычева.

Ранее заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров посоветовал летом стимулировать речевое развитие будущего первоклассника, так как в школе ребенку пригодится умение рассказывать что-либо. Поэтому надо регулярно, но мягко вызывать ребенка на монологические выступления.