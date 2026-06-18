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18 июня, 18:20

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Эксперт Снегуров: у будущих первоклассников нужно развивать моторику в течение лета

Учитель рассказал, какие навыки важно развивать у будущего первоклассника все лето

Фото: 123RF.com/romrodinka

Речь и моторику важно развивать все лето у ребенка, который пойдет в первый класс грядущей осенью. Таким мнением с Москвой 24 поделился заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров.

Он отметил, что в преддверии нового для ребенка этапа, который нередко связан с перегрузками и стрессом, родителям важно сконцентрировать усилия не на натаскивании будущего школьника на выполнение определенных задач, а на общее развитие через частые прогулки и игры.

Хорошая игра лучше всего развивает ребенка. Возьмем тот же счет: конечно, если есть пристрастие, желание, можно освоить и таблицу умножения. Но если нет, не надо настаивать, а просто во время прогулок считать ступеньки или то, что особенно вызывает интерес, например автомобили определенных марок или цветов. Следует найти то, что нравится детям, потому что эмоциональная "подкладка" очень важна в обучении.
Александр Снегуров
заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк

Эксперт предупредил, что нельзя заставлять ребенка читать, превращать это в его обязанность, говорить, что он не пойдет гулять, пока этого не сделает. Так можно добиться только отвращения и к самому процессу, и к школе в целом.

"Надо подходить тонко, регулярно читать ребенку то, что ему нравится, и периодически предлагать делать это вместе или чередоваться", – отметил Снегуров.

Что касается письма, то сейчас важнее заниматься не именно им, а в целом продолжать развивать моторику, чтобы уже в школе было легче учиться осваивать данный навык. Для этого прекрасно подходит лепка, работа с конструктором, игра с песком.

В Москве в этом плане большие возможности, потому что в парках часто проходят различные мастер-классы, на которых ребенок может что-то создать своими руками, пообщаться с другими ребятами и получить новые эмоции.

Кроме того, необходимо стимулировать речевое развитие будущего первоклассника. В школе очень важно уметь рассказывать, но у многих с этим бывают проблемы. Однако нужно понимать, что сложности бывают связаны с заложенной в матрице человека особенностью: кто-то от рождения болтает без умолку, а другой по натуре наблюдатель, который все знания накапливает внутри себя.
Александр Снегуров
заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк

Поэтому нельзя давить на ребенка, винить его в том, что он замыкается, не может что-либо рассказать. Важно регулярно, но мягко вызывать его на монологические выступления. Например, после похода в интересное место интересоваться, что понравилось, не было ли скучно, просить описать свои эмоции и так далее, заключил учитель.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что люди с синдромом отличника практически всегда вырастают у родителей, которые постоянно "кружат" над ребенком и заставляют выполнять все как можно лучше. В результате это складывается в психологическую легенду, установку, которая звучит так: "Моя ценность зависит только от моих достижений".

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