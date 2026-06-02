Депутат Останина призвала создать российские развивающие видеоигры для детей

Детям не надо проводить слишком много времени за телефонами и видеоиграми, поскольку чрезмерное использование гаджетов является проблемой для подрастающего поколения, заявил Михаил Мишустин. Почему электронные устройства пагубно влияют на несовершеннолетних и чем это грозит, разбиралась Москва 24.

Цифровые дети

Чрезмерное увлечение играми и телефоном снижает у детей восприятие книг и мешает концентрации. Об этом во время церемонии вручения премий в области детской и подростковой литературы заявил Михаил Мишустин.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ Надо, конечно, наших детишек защищать – от невнимания к литературе. Чтобы они не проводили за играми слишком много времени, со своими телефонами. Для всех это, к сожалению, сегодня проблема. И для ребят проблема.

По словам Мишустина, из-за частого использования гаджетов дети привыкают к быстрой смене картинки, что не позволяет сфокусироваться на занятиях и чтении художественной литературы.

В свою очередь, нейробиолог Джаред Куни Хорват, выступая в сенате США зимой 2026 года отметил, что зумеры впервые за всю историю наблюдений демонстрируют более низкие когнитивные показатели по сравнению с предыдущим поколением. У тех, кто родился начиная с 1997 года, отмечается снижение памяти, внимания, способности к чтению и математике, навыков решения задач, а также общего IQ.

По данным нейробиолога, в школах, в которых активно внедрялось цифровое обучение, результаты детей ухудшались (такие тенденции были зафиксированы в 80 странах). Мальчики и девочки, использующие компьютеры около пяти часов в день, показали более низкие результаты по сравнению с теми, кто почти не применял технологии в обучении.

Эксперт отметил, что цифровые форматы получения знаний в меньшей степени учитывают биологические особенности человеческого восприятия: ученик эффективнее усваивает информацию при живом общении и углубленной работе с материалом.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила в разговоре с Москвой 24: чтобы подрастающее поколение меньше проводило время в девайсах, важно предложить альтернативу. В частности, возможность заниматься спортом или подрабатывать летом.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Пока не выделяются средства на дополнительное образование, позволяющее ребенку посещать кружки, секции и занятия художественным творчеством, молодежь будет оставаться в гаджетах. Достаточно предложить интересную и активную альтернативу – и времени на технику не останется.

По словам депутата, чтобы дети проводили меньше времени в зарубежных играх, нужно создать отечественные. Они должны быть интересными и развивающими, там обязаны присутствовать герои, которые оказались бы близки подрастающему поколению.

Причем в разработке должны участвовать не только IT-специалисты, но и несовершеннолетние, а также эксперты в области возрастной психологии, отметила Останина.

Умны по-своему?

При этом детский психолог Наталья Искра отметила в разговоре с Москвой 24, что ребенок все равно будет взаимодействовать с гаджетами, потому что прогресс невозможно остановить. И если полностью лишить его доступа к девайсам, несовершеннолетние рискуют оказаться в среде сверстников в роли отстающих.

Поэтому задача родителей – оптимизировать время, проводимое ребенком за экраном. Для каждого возраста существуют свои безопасные нормы: для дошкольников – до двух часов в день, для начальной школы – до двух-трех, для средней и старшей – до трех-четырех. В это время входят не только видеоигры и соцсети, но обучение с применением устройств, предупредила психолог.





Наталья Искра детский психолог Важно показывать полезную сторону гаджетов, и это нужно делать на собственном примере. Если родители не читают и используют устройства в основном для отдыха, ребенок, скорее всего, будет делать то же самое. Если же взрослые учат языки, играют в шахматы, посещают онлайн-музеи, дети станут повторять это. Резко и ультимативно забирать устройства не рекомендуется – это вызовет протест, особенно у подростков. Лучше создавать альтернативу: предлагать секции, занятия, прогулки на свежем воздухе.

Не стоит забывать, что использование техники действительно может негативно повлиять на развитие детей. Эксперт связала такую тенденцию с быстрыми ответами, которые можно получить при помощи нейросети. В результате у взрослых ухудшается память, а мальчики и девочки становятся менее любознательным и хуже запоминают информацию.

При этом родителям не стоит однозначно негативно подходить к цифровизации, поскольку сейчас современные технологии меняют мир подобно письменности, которая когда-то повлияла на ход человеческой истории, отметила эксперт.

По мнению психолога, в будущем искусственный интеллект заменит множество профессий, но потребуются кадры для его развития. С этой точки зрения свободное владение гаджетами с раннего возраста открывает перед детьми возможности для самореализации в различных сферах.

"Что касается видеоигр, особенно стрелялок, их влияние зависит от типа нервной системы и имеющихся неврологических трудностей. Если они есть, ребенок требует гаджеты, перевозбуждается и – как итог – не может заснуть. Однако причинно-следственные связи здесь не всегда линейны: некоторые дети не становятся сильно зависимыми. При этом любой экран (телевизор, игры, обучающие приложения) нужно убирать за три часа до сна: яркие краски и звуки мешают засыпанию", – рассказала Наталья Искра.

Она предупредила, что важно уловить момент, когда у ребенка начинается зависимость от электронных устройств. Один из признаков – невозможность остановиться по требованию взрослого: например, если родитель просит завершить игру через 5–15 минут, а несовершеннолетний не в силах этого сделать.





Наталья Искра психолог Особенно тревожным сигналом служит регулярная эмоциональная реакция: протест, крики или даже физическая агрессия в ответ на просьбу отложить игру. Второй признак – неумение занять себя без гаджета. Третий – неспособность отложить телефон самостоятельно, без контроля родителей. При таких проявлениях сначала стоит обратиться к психологу, чтобы исследовать ситуацию и понять, есть ли признаки зависимости. Если это не помогает, тогда подключаются невролог или психиатр-психотерапевт.

Вместе с тем Наталья Искра не совсем согласна с мнением американского нейробиолога, который назвал зумеров первым поглупевшим поколением. По мнению эксперта, они отличаются от других поколений своей технологичностью.

"Если человеку за 40 нужно долго разбираться, как добиться от гаджета нужного результата, то те, кто вырос с устройством в руках, действуют намного быстрее и эффективнее. С точки зрения прежних ценностей они могут казаться менее осведомленными, но норма должна разрабатываться для каждого поколения отдельно", – подчеркнула психолог.

Если раньше широкий кругозор и глубокая образованность часто служили социальным лифтом, для зумеров такие механизмы достижения успеха работают через технологии, заключила специалист.

