В ГД предложили ввести единый стандарт страхования имущества от атак БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России необходимо разработать и внедрить общие для всех правила страхования имущества от последствий атак дронов. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков.

Парламентарий подчеркнул, что новый стандарт должен охватывать весь спектр возможных рисков. Речь идет об ущербе, причиненном непосредственно самим беспилотным летательным аппаратом, его обломками, взрывной волной, возникшим пожаром, а также повреждениях, ставших следствием работы систем противовоздушной обороны.

По замыслу депутата, необходимо законодательно закрепить четкие и не допускающие двойного толкования правила признания страхового случая, а также подготовить простой и понятный перечень документов, который потребуется для получения выплат. Новичков акцентировал внимание на том, что поддержка гражданина не должна различаться в зависимости от того, с какой страховой компанией у него заключен договор.

В приоритете – фактическое восстановление поврежденного дома, а не бюрократические споры. Депутат отметил, что люди не обязаны терять законные выплаты из-за того, что какой-либо нюанс не был учтен в договоре страховой компанией.

Ранее стало известно, что в России может стать обязательным страхование имущества от стихийных бедствий. При этом во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) подтвердили, что проблема возмещения ущерба от ЧС стоит остро.