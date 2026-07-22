Власти Бразилии пообещали "ответить в нужный момент" на пошлины США

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Бразилия не планирует прибегать к ответным мерам на новые торговые пошлины Соединенных Штатов из чувства мести, однако собирается применить принцип взаимности в наиболее удобный для себя момент. Об этом заявил вице-президент республики Жералду Алкмин.

Политик подчеркнул, что правительство исходит не из логики возмездия, а из стремления исправить несправедливую ситуацию. По его словам, конфронтация по принципу "око за око" способна нанести непоправимый ущерб обеим сторонам.

Он напомнил, что у Бразилии есть соответствующие инструменты для защиты своих интересов, и они будут задействованы в подходящее время. Вице-президент назвал введенные Вашингтоном 25% тарифы несправедливыми.

В этой связи он указал на принятый в прошлом году Национальным конгрессом закон об экономической взаимности, который наделяет Бразилию правом симметрично отвечать на торговые ограничения и санкции.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил о введении 25% пошлин на большую часть бразильского импорта. Поводом для таких экономических мер якобы стали недобросовестные действия бразильского руководства.

Белый дом обвинил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и его правительство в срыве переговоров с Соединенными Штатами.