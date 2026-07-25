Мошенники обманули жителя подмосковного Одинцово на 2,6 млн руб

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Мошенники обманули жителя Одинцово на 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По информации следователей, группа аферистов с 1 по 13 июля общалась по телефону с 69-летним мужчиной. Под видом сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга они убедили его отдать деньги курьеру, чтобы некие злоумышленники не смогли оформить на его имя кредит.

В итоге правоохранители задержали двух курьеров, а также пятерых сотрудников криптообменника, через который мошенники обналичивали похищенные средства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти обвиняемых, еще двоих отправили под домашний арест.

Одинцовская городская прокуратура продолжает контролировать ход и результаты расследования, а также установление всех соучастников и других предполагаемых жертв.

Ранее мошенники обманули жителя Красногорска, а 19-летняя девушка похитила у него из квартиры свыше 460 тысяч рублей. В полицию обратился 61-летний мужчина и сообщил о краже. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемую. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.