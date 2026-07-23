В Подмосковье девушка обокрала квартиру, хозяина которой выманили в кино

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мошенники обманули жителя Красногорска, а юная девушка украла у него из квартиры более 460 тысяч рублей. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В полицию обратился 61-летний мужчина и сообщил о краже. По данным ведомства, злоумышленники действовали через его 20-летнюю дочь. Сначала ей позвонили якобы из городской поликлиники и под предлогом записи на диспансеризацию получили персональные данные.

"После девушке начали поступать звонки от лжесотрудников правоохранительных органов, которые сообщили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, а ее банковские счета используются для незаконных переводов", – рассказала Петрова.

По ее словам, мошенники убедили девушку передать ключи от квартиры отца для проведения обыска. На следующий день аферисты снова связались с ней и заявили, что папу необходимо вывести из квартиры для следственных мероприятий.

Дочь встретилась с ним и под предлогом совместного похода в кинотеатр увела его из дома. После ухода мужчины злоумышленники проникли в квартиру с помощью переданных ключей и похитили из комода и шкафа 360 тысяч рублей и 1 400 долларов США.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемую, ею оказалась 19-летняя жительница Одинцова. Девушке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Потерпевшему вернули всю сумму. Расследование продолжается. Полиция проверяет причастность задержанной к аналогичным преступлениям.

Ранее телефонные мошенники в Москве выманили у пенсионерки 34,5 миллиона рублей. Они убедили ее отдать им деньги якобы для сохранности. Женщина в течение недели последовательно снимала со своих счетов и передавала курьерам свои средства.