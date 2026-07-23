РФС отклонил требование "Спартака" о переигровке матча за Суперкубок России

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил протест московского "Спартака" на результат матча за Суперкубок России против петербургского "Зенита". Об этом сообщила пресс-служба РФС.

"Отказать в удовлетворении протеста "Спартака" на результат матча за Суперкубок России, состоявшегося 18 июля 2026 года. Результат матча за Суперкубок России оставить в силе", – говорится в заявлении.

Кроме того, КДК РФС оштрафовал нападающего "Зенита" Александра Соболева на 30 тысяч рублей по итогам той же встречи. В пресс-службе уточнили, что наказание назначено за провокационные действия, создающие угрозу нарушения общественного порядка на стадионе. Соответствующее решение принято на основании части 1 статьи 100 дисциплинарного регламента РФС.

Также в ходе заседания были приняты решения по ряду штрафов в отношении обеих команд за неподобающее поведение, скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений, появление на футбольном поле посторонних лиц и прочее.

18 июля "Зенит" обыграл "Спартак" и завоевал Суперкубок – основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сине-бело-голубые победили 4:2.

В концовке основного времени Соболев сравнял счет и направился к трибуне фанатов "Спартака", чтобы отпраздновать гол. Однако болельщики начали бросать на поле стаканы, что вызвало массовую потасовку между игроками. В связи с этим футболист был вызван на заседание КДК РФС.

Главный арбитр встречи Евгений Буланов не стал проводить жеребьевку перед пенальти, пояснив, что 11-метровые будут бить в ворота, за которыми расположились болельщики "Зенита". Судья мотивировал свое решение соображениями безопасности из-за поведения фанатов "Спартака". Позднее в РФС подтвердили правомерность действий арбитра.

Через некоторое время "Спартак" направил протест в контрольно-дисциплинарный комитет с требованием переиграть матч. По мнению руководства "красно-белых", в игре судья допустил грубое нарушение правил.