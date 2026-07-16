"Зенит" проведет товарищеский матч с китайским клубом Леонида Слуцкого

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Петербургский "Зенит" сыграет товарищеский матч с китайским клубом "Шанхай Шэньхуа", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу российской команды.

Встреча пройдет 27 сентября в Шанхае и начнется в 15:00 по петербургскому времени. Соперник является действующим обладателем национального Суперкубка Китая.

Новый сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) петербуржцы начнут 25 июля. Они сыграют в гостях против тольяттинского "Акрона".

Ранее Российский футбольный союз утвердил календарь группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В нем примут участие пять московских клубов.

В первом туре, который пройдет с 4 по 6 августа, в группе А "Спартак" на своем стадионе сыграет с "Оренбургом", а "Родина" на домашнем поле примет "Рубин". В группе В московское "Динамо" сыграет в гостях с воронежским "Факелом". В группе D запланировано столичное дерби: "Локомотив" на своем стадионе примет ЦСКА.

