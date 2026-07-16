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16 июля, 18:09

Происшествия

Жена казанского стрелка Галявиева опровергла планы родственников отправить ее на лечение

Фото: телеграм-канал SHOT

18-летняя уроженка Татарстана Диана, вышедшая замуж за приговоренного к пожизненному сроку за массовое убийство в казанской гимназии Ильназа Галявиева, опровергла сообщения о том, что родственники якобы намерены отправить ее на принудительное лечение из-за брака. Об этом она рассказала РЕН ТВ.

По словам девушки, родители отнеслись к ее решению нормально, а распространяемые сведения не соответствуют действительности.

"Да-да, абсолютно, дезинформация, то есть никакая психиатрическая больница", – сказала Диана.

При этом она отказалась говорить о причинах, побудивших ее выйти замуж за стрелка, заявив, что раскроет подробности, когда "все немного уляжется".

Галявиев, являющийся бывшим учеником казанской гимназии № 175, устроил стрельбу по детям и учителям 11 мая 2021 года. В результате погибли 7 школьников и 2 преподавателя. Еще 24 человека получили ранения.

После проведения экспертизы было установлено, что Галявиев полностью вменяем. В 2023-м суд вынес ему приговор – пожизненное заключение. В начале 2025 года были обнародованы его показания, в которых он признался, что планировал взорвать школу с использованием взрывного устройства.

О свадьбе осужденного в колонии "Черный дельфин", где он отбывает срок, стало известно в июле 2026-го. По данным СМИ, его избранница – начинающая журналистка. В настоящий момент она живет в Москве. Пара познакомилась на суде и вступила в брак в мае. Теперь им разрешено видеться раз в год.

Позднее журналисты выяснили, что близкие девушки якобы намерены поместить ее в психиатрический стационар из-за ее супруга. Утверждалось, что они убеждены, что вступить в брак с убийцей она решилась намеренно, так как с детства делала все наперекор другим.

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