SHOT: родственники жены казанского стрелка Галявиева планируют отправить ее в психбольницу

Фото: vk.com/Верховный Суд Республики Татарстан

Отец 18-летней Дианы, которая вышла замуж за пожизненно осужденного Ильназа Галявиева, крайне огорчен. Близкие девушки намерены обратиться к врачам, чтобы поместить ее в психиатрический стационар, сообщает Life.ru.

Выяснилось, что мужчина воспитывал дочь один. Родственники убеждены, что девушка приняла решение о браке намеренно, так как с детства делала все наперекор другим. По их словам, в 14 лет из-за своего характера Диана потеряла друзей, однако это не изменило ее поведение.

Союз с Галявиевым родные характеризуют как вышедший из-под контроля юношеский максимализм. По их версии, целью этого шага было шокировать семью.

"Ты нам больше не дочь! У тебя шизофрения! Тебе надо лечиться!" – заявили близкие девушки.

Психиатр Василий Шуров в беседе с "Абзацем" пояснил, что решение о заключении брака может быть сигналом о психологических травмах и жажде популярности. Он объяснил, что брак с массовым убийцей укладывается в известный медицинский феномен влечения к опасным преступникам.

По словам специалиста, нередко у серийных маньяков и жестоких убийц возникают целые клубы поклонниц, которые в том числе мечтают о замужестве с объектом обожания.

"У кого-то это кривое представление о брутальности максимально жестокого человека, способного отнять жизнь. У кого-то – травматический опыт в детстве, столкновение с насилием, когда девушка пытается спасти "чудовище", – пояснил Шуров.

По его словам, в данном случае работает подсознательное, глубоко искаженное восприятие киллера как сильного "охотника" и брутального вожака.

Бывший ученик казанской гимназии № 175 Галявиев 11 мая 2021 года открыл стрельбу по детям и учителям. Жертвами стали 7 школьников и 2 педагога, еще 24 человека пострадали.

Экспертиза признала стрелка полностью вменяемым, в 2023 году его приговорили к пожизненному заключению. В начале 2025 года обнародовали его показания, в которых Галявиев признался, что хотел взорвать школу с помощью взрывного устройства.