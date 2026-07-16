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16 июля, 17:51

Происшествия

Напавший на инспектора в метро Москвы приговорен к 2 годам принудительных работ

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Напавший на инспектора транспортной безопасности в вестибюле станции московского метро "Улица 1905 года" получил 2 года принудительных работ. Приговор вынес Пресненский районный суд Москвы, передала пресс-служба столичного Дептранса.

Департамент сообщил, что ЧП произошло в марте 2025 года. На станции Таганско-Краснопресненской линии двое нетрезвых граждан с ножом стали угрожать инспектору транспортной безопасности и избили его.

В результате пострадавший получил травму глаза и закрытый перелом костей носа со смещением. Также пострадали и очевидцы, которые пытались заступиться за жертву.

"Подсудимый Юрий Славин признан виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия и угрозой его применения, а также с использованием предметов в качестве оружия", – заявили в Дептрансе.

Славин уже выплатил пострадавшему 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Помимо этого, у него будут удерживать 10% из зарплаты.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Москвы Максим Ликсутов, комментируя случившееся, заявил о важности обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников метрополитена.

"Любое проявление силы или агрессии в отношении работников транспорта повлечет за собой жесткий и незамедлительный ответ правоохранительных органов. Мы продолжаем делать все возможное для защиты наших коллег на рабочих местах", – отметил вице-мэр.

По его словам, наказание за преступления такого рода всегда будет неотвратимым и суровым.

Ранее пассажир напал на мужчину в вагоне московского метро. Драка произошла после словесного конфликта. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".

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