SpaceX отменила 13-й испытательный пуск корабля Starship

Фото: ТАСС/Sipa USA/Michael Cain Jr

Американская компания SpaceX была вынуждена отменить тринадцатый испытательный запуск космического корабля Starship, который должен был состояться в ночь на пятницу по московскому времени. Информация об этом поступила в ходе прямой трансляции.

Во время предстартовой подготовки процедура дошла до момента зажигания двигателей, однако автоматика зафиксировала нештатную ситуацию на ускорителе. Как пояснили в компании, сработала команда экстренной остановки, что привело к немедленному отключению двигателей прямо в процессе розжига.

Вскоре после инцидента SpaceX официально подтвердила перенос пуска в своих аккаунтах в социальной сети X.

Ранее компания выразила опасения по поводу планов Евросоюза закрепить часть спутникового спектра за европейскими операторами и ограничить доступ к спутниковому спектру для американских и китайских компаний, так как это может создать глобальные помехи для работы связи Starlink. Как заявили в SpaceX, инициатива ЕС ставит страну регистрации оператора выше технических и экономических реалий.