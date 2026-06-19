SpaceX предупредила о рисках помех для связи на Украине из-за плана ЕС по спутникам

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Корпорация SpaceX выразила опасения по поводу планов Евросоюза закрепить часть спутникового спектра за европейскими операторами и ограничить доступ к спутниковому спектру для американских и китайских компаний, поскольку это может создать глобальные помехи для работы связи Starlink, в том числе на территории Украины. Об этом сообщает RT.

Документ, направленный компанией европейским чиновникам, был получен газетой Financial Times.

"Это предложение создает значительный риск того, что <...> новые европейские операторы создадут глобальные помехи, в том числе для критически важных служб связи на Украине", – говорится в тексте.

Как утверждает SpaceX, инициатива ЕС ставит страну регистрации оператора выше технических и экономических реалий.

Однако предложение Еврокомиссии должно быть согласовано со странами ЕС и Европарламентом. В связи с этим, по словам источника, компания надеется повлиять на решение, принимая во внимание обеспокоенность представителей отрасли и некоторых европейских правительств.

В начале февраля глава Минобороны Украины Михаил Федоров предупредил, что власти страны введут ограничения для терминалов спутниковой системы связи Starlink на территории государства. Таким образом, не верифицированные терминалы будут отключены. Вместо этого, как пояснил министр, в стране внедрят систему, которая позволит работать только авторизированным терминалам.