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Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры вводятся из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Ограничения приняты для обеспечения безопасности полетов.

Из-за этого возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажиров призвали уточнять статус рейсов при помощи онлайн-табло аэропорта.

Ранее аналогичные меры были введены в столичном аэропорту Внуково, который принимает и отправляет рейсы по согласованию. Также меры введены в Домодедово, где фиксируются временные ограничения на использование воздушного пространства.

