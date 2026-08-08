Венесуэла запустила программу льготных кредитов на ремонт жилья после землетрясений

Фото: ТАСС/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

В Венесуэле запустили льготную программу кредитования на ремонт жилья после землетрясений. Инициатива стартовала в муниципалитете Сукре штата Миранда, сообщила пресс-служба президента.

Уполномоченный главы государства Дельси Родригес дала старт первому этапу проекта с прямыми субсидиями, предназначенными для восстановления домов и проведения капитальных конструктивных работ. Мероприятия реализуются в рамках государственного плана "Венесуэла возрождается".

Как отметили в администрации президента, советам многоквартирных домов предоставят всю необходимую информацию о механизмах получения финансовой помощи. К настоящему моменту технические специалисты обследовали в Миранде 3 231 здание, подтвердив безопасность 3 157 объектов. Для жителей 76 домов, получивших серьезные повреждения, разработана программа комплексной поддержки.

С привлечением частного сектора планируется восстановить фасады и общественные пространства, отремонтировать лифты, чтобы упростить передвижение пожилых людей, а также обеспечить стабильную работу коммунальной инфраструктуры. Для упрощения доступа к деньгам государственные банки внедрили механизмы оценки платежеспособности семей и выдачи займов на льготных условиях.

О запуске программы было объявлено спустя полтора месяца после двух разрушительных землетрясений, произошедших 24 июня и нанесших серьезный ущерб инфраструктуре северных районов страны. По последним данным, в результате трагедии погибли 6 125 человек. Также в больницы за медицинской помощью обратились 60 992 человека.