01:26Происшествия
Пожар на складе в Брянске ликвидирован
Фото: МАХ/"МЧС Брянской области"
В Брянске полностью потушили крупный пожар на складе автомобильных красок и масел. Об этом сообщила пресс-слжуба регионального главка МЧС.
Отмечается, что открытое горение ликвидировано. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.
Пожар на складе с автомобильными маслами и красками в Брянске произошел 7 августа. В результате пострадали 4 человека.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи проводят проверку. По ее результатам будет дана правовая оценка.