Пожар на складе в Брянске ликвидирован

Фото: МАХ/"МЧС Брянской области"

В Брянске полностью потушили крупный пожар на складе автомобильных красок и масел. Об этом сообщила пресс-слжуба регионального главка МЧС.

Отмечается, что открытое горение ликвидировано. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

Пожар на складе с автомобильными маслами и красками в Брянске произошел 7 августа. В результате пострадали 4 человека.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи проводят проверку. По ее результатам будет дана правовая оценка.