Четверо рабочих пострадали при пожаре на складе масел и красок в Брянске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на складе с автомобильными маслами и красками в Брянске, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Возгорание случилось по адресу улица Олега Кошевого, 34в. Огонь охватил одноэтажное здание, где хранились масла и краски. Известно о четверых пострадавших сотрудниках. На данный момент экстренные службы выясняют обстоятельства ЧП.

На место происшествия прибыли более 50 сотрудников и 17 единиц техники.

Ранее на парковке в Петербурге загорелись четыре автомобиля. У BMW выгорел моторный отсек, две Lada сгорели полностью, а у Chevrolet оплавились части кузова. Пожар ликвидировали силами 10 человек и двух единиц техники.