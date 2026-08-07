Роспотребнадзор отслеживает качество воздуха в Брянске на фоне пожара

Фото: MAX/"МЧС Брянской области"

Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха в Брянске на фоне пожара на складе автомобильных красок и масел. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем телеграм-канале.

Он отметил, что держит ситуацию на личном контроле. В настоящее время экстренные службы продолжают бороться с огнем.

Возгорание произошло в одноэтажном складском помещении, которое находится на улице Олега Кошевого, дом 34в. К тушению пожара привлечены более 50 сотрудников МЧС и 17 единиц техники.

Ранее четыре автомобиля загорелись на парковке возле многоквартирного дома в Санкт-Петербурге. В одной машине полностью выгорел моторный отсек, в двух сгорели сгораемые части, а в еще одной частично оплавились части кузова. Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь.