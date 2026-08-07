Пожар на складе с автомаслами в Брянске локализован на площади 3 тыс "квадратов"

Фото: МАХ/"МЧС Брянской области"

Пожар на складе с автомаслами и краской в Брянске локализован на площади 3 тысячи квадратных метров. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В ведомстве указали, что тушение осложняется из-за высокой пожарной нагрузки внутри склада. Помимо этого, влияет удаленность водоисточников.

Возгорание произошло в одноэтажном складском помещении на улице Олега Кошевого, доме 34в. К тушению привлечены более 50 сотрудников МЧС, 17 единиц техники. В настоящий момент известно о четырех пострадавших.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха. Он также добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

