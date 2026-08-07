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07 августа, 16:58

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Mash: число обращений в автосервисы от владельцев китайских машин выросло в 6 раз

Число обращений в автосервисы от владельцев китайских машин выросло в 6 раз

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число обращений от владельцев китайских машин в автосервисы увеличилось в 6 раз. Об этом сообщил канал Mash в мессенджере MAX.

Как отметили журналисты, машины Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda и Jetour плохо работают с бензином Евро-2, который разрешили к выпуску в РФ до 1 июля 2027 года. Чаще всего мотор китайских автомобилей рассчитан на топливо Евро-5, который имеет стабильный состав, современные присадки и минимальную концентрацию примесей.

В результате сначала выходят из строя форсунки, вслед за ним – топливный насос высокого давления и свечи. В дальнейшем возникают проблемы с двигателем, пропадает тяга и растет расход топлива.

Прежде обращений владельцев этих машин в сервисы было 1–2, теперь их количество может доходить до 10. Ремонт в среднем составляет 10–15 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что автомобили из Китая стали лидерами по аварийности в России. В частности, такие машины на 33% чаще остальных моделей попадали в статистику страховых случаев ОСАГО. На втором месте оказались машины из Узбекистана (26%), а на третьем – из Южной Кореи (16%).

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