Врач Крупин предупредил о риске развития психоза при прохождении ретритов

Специалисты заявили о всплеске психических патологий у россиян после посещения ретритов с духовными практиками. С чем связана такая тенденция, разбиралась Москва 24.

Просветление не для всех?

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов: ментальное здоровье россиян пошатнулось после участия в духовных практиках на природе, в частности в горах и лесах, сообщил телеграм-канал Baza.

Как рассказала журналистам психотерапевт Ольга Шевченко, за привлекательной рекламой безмятежного уединенного отдыха зачастую скрываются жесткие программы, включающие голодание и изнурительные физические нагрузки. По словам эксперта, такие марафоны требуют обязательного предварительного медицинского осмотра и консультаций со специалистами, однако участники практически всегда игнорируют этот этап.

Наибольшей опасности подвергаются те, кто страдает от одиночества. Однако именно такие люди чаще всего и отправляются на поиски просветления, в итоге лишь ухудшая состояние из-за искусственной изоляции, сбитого режима дня и непосильного напряжения.

Журналисты привели в пример историю 20-летней жительницы Москвы, которая после недельного интенсивного курса, сопровождавшегося групповым давлением и телесными практиками, пережила сильнейший нервный срыв, но вовремя обратилась к психиатру. Другая жительница столицы после возвращения с ретрита уволилась с работы и разорвала связи с мужем и друзьями, после чего у нее начались бред и галлюцинации. Женщина заявляла, что связалась с космосом и способна читать чужие мысли, из-за чего ее экстренно поместили в психиатрическую клинику.

"Своеобразная чистка"

Духовный мастер, духовный целитель, учитель медитации Василий Вивека в разговоре с Москвой 24 обратил внимание на то, что любые духовные практики – семинары, ретриты, фестивали – встряхивают человека ментально.

По его словам, происходит своеобразная чистка. Человек настраивается на гармонию, баланс и избавляется от жадности, похоти и других деструктивных чувств и желаний.

"Если последние сильно выражены, лучше заниматься духовными практиками не на фестивале, а индивидуально, с мастером. Как в больнице: сначала вылечиться, потом уже идти на дальнейшее развитие. В противном случае иногда на ретритах действительно случаются нервные срывы", – предупредил эксперт.

Он добавил, что в целом духовные практики полезны почти для всех: они показывают, как устроен мир, как люди взаимодействуют друг с другом, где человек ошибается, а также выявляют личностные преимущества, потенциал.





Василий Вивека духовный мастер, духовный целитель, учитель медитации Практики бывают разные, от одного дня до нескольких. Это йога, психология, в том числе семейная, занятия на пробуждение потенциала. Человек идет развиваться, он не сидит дома, а встречается с людьми, мастерами.

При этом действительно есть случаи, когда ретриты человеку не показаны, но они редки. Обычно к таким исключениям относятся психические заболевания, так как человек слишком нервный и возбудимый, пояснил Вивека.

Подавленные чувства

В свою очередь, психиатр и психолог Владимир Крупин во время беседы с Москвой 24 уточнил, что благодаря ретритам у участников возникают самые сложные чувства из всех возможных. Поэтому людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны.

По его словам, те, кто находится в группе риска, могут участвовать в ретритах, если наблюдаются у психиатра, психотерапевта или психолога и специалист одобряет практику. Однако любые диагнозы, особенно такие, как шизофрения или биполярное аффективное расстройство, являются стопорными механизмами, и с ними посещать ретриты не следует.



Владимир Крупин психиатр и психолог Важно знать, что у людей с расстройствами личности очень дезадаптивные механизмы защиты психики. В обычной жизни, когда вокруг все понятно и спокойно, они как-то умеют компенсироваться – найти возможность работать, дружить, иметь семью или отношения. Однако на ретритах часто работают провокационные ведущие. Для психически здорового человека это может быть полезно, но, как известно, где тонко, там и рвется. Пациент с психическим расстройством может просто не справиться, у него не окажется в арсенале адаптационных механизмов, которые могли бы защитить.

Важно и то, что провокационные высказывания обнажают подавленные человеческие чувства.

"Например, ведущий видит самого застенчивого участника и начинает говорить: "А кто там у нас самый стеснительный? Понятно, не будем на него обращать внимание". Психически здоровый с этим справится, и это может стать для него полезным импульсом – разрядкой, пониманием, что с ним происходит и почему он такой. Но та психика, которая и так на грани функционирования (как у людей с расстройствами личности), не способна на это", – объяснил психиатр.

Человек с невротическим расстройством постоянно находится в сильной тревоге, в страхе разоблачения, столкновения со стыдом. Острые провокации могут не быть обработаны, и в результате возможен психоз.

Важно помнить и то, что по правилам ретрита может измениться питание участников.

"При этом есть много людей с расстройствами пищевого поведения, которые и так себя ограничивают. Если человек с РПП приезжает туда, где есть лимиты на еду, он может либо вообще перестать есть, потому что предлагаемое не для него, либо его расстройство усугубится и он решит, что можно питаться чем-то одним", – отметил эксперт.

В итоге есть шанс получить серьезные соматические последствия, заключил Крупин.