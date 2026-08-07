МВД Сирии опровергло данные о погибших при взрыве в Дамаске

Фото: ТАСС/IMAGO/Mohammad Bashir Aldaher

Министерство внутренних дел Сирии опровергло сообщения о жертвах взрыва микроавтобуса в пригороде Дамаска. В официальном заявлении ведомства говорится, что в результате инцидента в районе Джараман пострадали 14 мирных граждан.

МВД подчеркнуло, что расследование обстоятельств случившегося продолжается. Сведения о погибших также не подтвердили в столичном департаменте здравоохранения.

Инцидент произошел вечером 6 августа. По предварительной версии, в салоне микроавтобуса сработало заложенное взрывное устройство.

Позже СМИ распространили информацию, согласно которой в результате произошедшего погибли два человека, ранения получили тринадцать. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.