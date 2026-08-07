Власти США запретят въезд "родильным туристам"

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США намерены навсегда закрыть въезд иностранцам, практикующим "родильный туризм". Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп.

Документ предписывает госсекретарю и главе министерства внутренней безопасности скорректировать миграционные правила и процедуры.

Речь идет об аннулировании действующих виз или разрешений на въезд, а также о введении пожизненного запрета на посещение США для тех, кто приезжает или пытается приехать в страну с целью родить ребенка для получения им американского гражданства.

При этом ранее Верховный суд отклонил указ Трампа об отмене гражданства США по праву рождения. 20 января 2025 года американский лидер издал указ об отмене 14-й поправки в конституции, которая касается автоматического получения американского гражданства по праву рождения на территории страны.