Верховный суд отклонил указ Трампа об отмене гражданства США по праву рождения

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Верховный суд отклонил указ американского президента Дональда Трампа об отмене гражданства США по праву рождения, сообщает RT со ссылкой на NBC.

20 января 2025 года Трамп издал указ об отмене 14-й поправки в конституции, которая касается автоматического получения американского гражданства по праву рождения на территории страны.

Согласно указу, подписанному президентом США, право на получение гражданства по рождению сохраняется исключительно за детьми, у которых хотя бы один из родителей является гражданином Соединенных Штатов либо имеет статус постоянного резидента. Те, кто родился у лиц, временно находящихся в стране или попавших на ее территорию незаконно, должны были быть лишены этого права.

Однако сразу после опубликования указ был заблокирован судами низшей инстанции и не вступил в силу, а Верховный суд постановил, что он был незаконным.

Ранее Трамп сообщил о намерении приостановить прием мигрантов из стран третьего мира в США. Целью данной меры было названо полное освобождение американской системы. Также в планах действующего главы государства – аннулировать значительное число разрешений на въезд, которые были предоставлены предыдущей администрацией во главе с Джо Байденом.

