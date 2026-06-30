Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 20:27

Политика

Верховный суд отклонил указ Трампа об отмене гражданства США по праву рождения

Фото: Getty Images/Win McNamee

Верховный суд отклонил указ американского президента Дональда Трампа об отмене гражданства США по праву рождения, сообщает RT со ссылкой на NBC.

20 января 2025 года Трамп издал указ об отмене 14-й поправки в конституции, которая касается автоматического получения американского гражданства по праву рождения на территории страны.

Согласно указу, подписанному президентом США, право на получение гражданства по рождению сохраняется исключительно за детьми, у которых хотя бы один из родителей является гражданином Соединенных Штатов либо имеет статус постоянного резидента. Те, кто родился у лиц, временно находящихся в стране или попавших на ее территорию незаконно, должны были быть лишены этого права.

Однако сразу после опубликования указ был заблокирован судами низшей инстанции и не вступил в силу, а Верховный суд постановил, что он был незаконным.

Ранее Трамп сообщил о намерении приостановить прием мигрантов из стран третьего мира в США. Целью данной меры было названо полное освобождение американской системы. Также в планах действующего главы государства – аннулировать значительное число разрешений на въезд, которые были предоставлены предыдущей администрацией во главе с Джо Байденом.

Читайте также


судыполитиказа рубежом

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика