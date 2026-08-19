Путин: прирост ВВП находится на уровне около 1% в 2026 году

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Прирост валового внутреннего продукта (ВВП) в России находится на уровне около 1% в 2026 году. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое посвящено реализации плана структурных изменений в экономике страны на период до 2030 года.

По словам президента, в первом полугодии ВВП вырос на 0,6%, а во втором квартале – на 1,3%.

"Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная", – отметил глава государства.

Он уточнил, что на темпах экономического роста в стране сказываются различные факторы, в том числе внешнее давление и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о возвращении российской экономики к росту. Слаженная работа кабмина и Банка России позволяет минимизировать последствия для экономики и нормализовывать денежно-кредитную политику, отметил он.

Министр уточнил, что источником роста ВВП во втором квартале стал не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Он обратил внимание на оживление частного потребления, в том числе за счет накопленных гражданами и предприятиями ресурсов на вкладах.