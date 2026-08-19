Синоптик Голубев: купальный сезон в столичном регионе закрыт

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Купальный сезон в Москве завершился, о чем свидетельствует снижение температуры воды в Москве-реке до 18 градусов. Об этом РИА Новости сообщил начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Повышаться до комфортных всем значений она (температура воды. – Прим. ред.) не будет. Поэтому можно считать, что купальный сезон в столичном регионе закрыт, и москвичам теперь можно рассчитывать только на курорты", – рассказал синоптик.

По его словам, вода в столичных водоемах больше не будет прогреваться из-за сокращения светового дня и недостатка солнечного тепла. В дальнейшем ее температура будет только снижаться.

При этом на Черноморском побережье условия для купания остаются благоприятными. В Анапе, Евпатории, Ялте, Алуште и Феодосии вода прогрелась до 24 градусов, в Геленджике – до 26, а в Сочи и Туапсе – до 27.

Ранее в Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 18:00 19 августа из-за усиления южного ветра с порывами до 17 метров в секунду. В течение дня ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура в столице – 20–22 градуса, в области – 19–24 градуса.