Швейцария начнет отказывать в проживании украинцам призывного возраста

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Швейцария с 20 августа прекращает выдавать разрешения на проживание украинцам призывного возраста без подтверждения выполнения воинских обязанностей. Об этом сообщил Федеральный совет страны, передает РИА Новости.

Ранее Евросоюз прекратил предоставлять временную защиту для военнообязанных украинцев. Совет ЕС обязал достигших призывного возраста граждан Украины, въехавших в союз с 31 июля, документально подтверждать выполнение воинских обязанностей. Без этого документа защита не предоставляется.

"Швейцария юридически не связана этим решением Совета ЕС. Тем не менее Федеральный совет считает, что в интересах страны – привести свою практику в соответствие с подходом государств – членов ЕС. В связи с этим статус защиты S отныне будет предоставляться только тем лицам, которые выполняют имеющиеся у них на Украине воинские обязанности", – заявили в кабмине страны.

Ограничение касается украинцев призывного возраста, лиц, числящихся в резерве, а также тех, кто добровольно поступил на воинскую службу. Мера распространяется на все заявления, поданные с 20 августа, но не повлияет на лиц, уже обладающих данным статусом, указали власти.

До этого общественный деятель Константин Кнырик не исключил появления в странах Европы аналога украинских территориальных центров комплектования. Речь идет о системе, при которой граждан Украины призывного возраста начнут выявлять и возвращать на родину. По словам эксперта, украинцев уже депортировали за якобы нарушения из Франции и Польши.