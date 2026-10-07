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07 октября, 17:46

Технологии

Миллиардер Рэй Далио предупредил, что "пузырь" ИИ скоро лопнет

Фото: AP/Invision/Amy Harris

Основатель хедж-фонда Bridgewater миллиардер Рэй Далио заявил, что рынок искусственного интеллекта представляет собой "классический пузырь", который может начать схлопываться. Об этом он сообщил на конференции Forbes Global CEO в Сингапуре, передает Bloomberg.

По словам Далио, рынок сейчас находится в фазе, предшествующей схлопыванию, и этот момент уже близок. Он обратил внимание, что для финансирования ИИ привлекаются крупные объемы заемных средств, тогда как процентные ставки продолжают расти. Это может заставить инвесторов продавать активы, чтобы получить наличные.

Миллиардер также указал на дополнительные риски: налоги на богатство и другие меры, которые вынудят владельцев активов конвертировать нереализованную прибыль в деньги. Подобные процессы способны ускорить схлопывание рыночного пузыря.

Ранее стало известно, что порядка 18% россиян использовали ИИ для поиска финансовых услуг в 2026 году. При этом доля запросов с применением нейросетей к порталам брокеров выросла на 20%. В июне 2026 года подобные сервисы создали 6 миллионов запросов к сайтам четырех крупных брокеров.

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