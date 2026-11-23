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Граждане России могут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала на двоих детей до трех лет одновременно. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда в своем канале в мессенджере MAX.

В ведомстве при этом пояснили, что не имеет значения, на кого из детей был получен сертификат изначально. Размер выплаты составляет один прожиточный минимум региона на каждого ребенка.

Право на получение средств имеют семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека, однако комплексная оценка нуждаемости не проводится – имущество, занятость и "правило нулевого дохода" в расчете не учитываются.

"Срок назначения – 12 месяцев, потом заявление нужно подать заново", – подчеркнули в министерстве.

Ранее в Минтруде рассказали, что размер материнского капитала в 2027 году впервые превысит 1 миллион рублей после ежегодной индексации. Выплату повышают каждый год с 1 февраля. Такой порядок действует по поручению президента.

В свою очередь, депутат Госдумы Роза Чемерис предложила разрешить тратить маткапитал на покупку семейных автомобилей отечественного производства. По ее мнению, это могло бы облегчить повседневную жизнь родителей. Другим возможным направлением использования маткапитала парламентарий назвала профессиональную переподготовку матерей.