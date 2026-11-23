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Туристическая полиция провинции Пхукет разыскивает 74-летнего гражданина России, который перестал выходить на связь. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Как уточнил региональный информационный портал Phuket Info Center, мужчина пропал утром 22 ноября. Он покинул жилой комплекс Boat Pattana в районе Равай около 08:00 по местному времени (04:00 по московскому времени), но обратно не вернулся.

При этом мобильный телефон россиянин с собой не взял. Дежурный сотрудник полицейского участка добавил, что пока дополнительной информации о произошедшем нет. Туриста пока не нашли.

На инцидент отреагировало генеральное консульство России в провинции Пхукет. Генконсул РФ в островной провинции Егор Иванов подчеркнул, что за содействием в связи со случившимся к российским дипломатам никто не обращался. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что российский тату-мастер Иван Чесноков пропал во время одиночного велопутешествия по Азии. 16 сентября мужчина отправился в велотрип по маршруту Китай – Вьетнам – Лаос – Таиланд. Каждый день он проезжал около 150 километров и постоянно был на связи с женой.

Последний раз Иван написал ей 16 октября в 14:05 по московскому времени из провинции Прачуап-Кхири-Кхан. После этого связь оборвалась, а его геолокация исчезла с трекера.

