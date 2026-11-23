Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В последние осенние выходные, 28–29 ноября, температура воздуха в столичном регионе будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Об этом ТАСС заявила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, в ночное время в указанные дни столбики термометров покажут до минус 4–9 градусов. Днем ожидается до минус 1–6 градусов.

При этом в четверг и пятницу, 26–27 ноября, ночью прогнозируется от минус 2 до минус 7 градусов, днем – от 0 до минус 5 градусов.

Ранее сообщалось, что снежный покров до 5–7 сантиметров накроет Москву во вторник, 24 ноября. Во второй половине дня ожидаются метели. При этом в среду, 25-го числа, снежный покров вырастет до 9 сантиметров, а снег, вероятно, больше не растает до весны.