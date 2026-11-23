Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) осмотрели на столичных водоемах более 700 маломерных судов и выявили свыше 120 нарушений с июля. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По итогам проверок вынесли более 120 постановлений, а 10 судов отправили на штрафстоянку. Чаще всего нарушители не заботились о безопасности пассажиров, не проводили техосмотр, не имели обязательных бортовых номеров. Кроме того, некоторые из них самовольно переделывали судно, не соблюдали правила маневрирования, управляли транспортным средством без прав или передавали управление людям без прав, не имели необходимых документов и эксплуатировали незарегистрированное судно.

Наибольшее число нарушений зафиксировано в районе Серебряного Бора, на Химкинском водохранилище и в акватории центрального бьефа.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, даже после завершения сезона речной навигации инспекторы продолжат следить за маломерными судами и обстановкой на столичных водоемах, а также будут объяснять, как вести себя на городской акватории.

Ранее на столичных прудах заменили знаки безопасности в преддверии зимы. Всего щиты обновили на 290 водоемах. Вместо летних щитов "Купаться запрещено!" там установили предупреждения "Выход на лед запрещен!".

