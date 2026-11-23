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В японском городе Маэбаси медведь неожиданно появился посреди жилого района, высунув голову из водосточного канала. Животное обнаружил полицейский, который 21 ноября патрулировал улицы после многочисленных сообщений о появлении хищника. Об этом сообщает FNN.

Медведя неоднократно видели в районе Амагава-Осима с 17 ноября. Он появлялся возле жилых домов и беспокоил местных жителей. Однако на этот раз зверь выбрал необычное укрытие – водосток, из которого внезапно высунул голову перед сотрудником полиции.

После очередного сообщения о появлении хищника власти города организовали экстренную операцию по его поимке. Специалистам разрешили при необходимости использовать огнестрельное оружие. Доступ на прилегающую территорию ограничили, однако найти медведя так и не удалось.

Ранее следы другого медведя обнаружили в японском городе Хатиодзи в префектуре Токио. Предположительно, зверь забрался на дерево и съел хурму. Остатки плодов и следы когтей нашли неподалеку от автобусной остановки.