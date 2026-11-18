Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В ноябре некоторые дикие животные, в частности медведи и кабаны, могут становиться менее осторожными и представлять угрозу для людей. Это происходит из-за опьянения забродившими ягодами и фруктами, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.

По словам специалиста, с сентября по ноябрь на земле остается много опавших яблок и ягод. Забродившие плоды привлекают не только птиц, но и крупных млекопитающих, которые могут опьянеть после такой пищи.

Известны случаи, когда бурые медведи наедались упавших с деревьев яблок в садах, после чего засыпали возле дачных участков. В состоянии опьянения животные могут терять страх перед человеком, становиться агрессивными и хуже координировать движения. Из-за этого также возрастает риск попадания под автомобили.

Сафонов отметил, что подобное явление характерно и для птиц. Обычно они наедаются забродивших ягод и фруктов в конце февраля и начале марта, когда находят плоды, оставшиеся с осени.

Биолог посоветовал не приближаться к животным с признаками опьянения. При встрече с ними следует отойти на безопасное расстояние и сообщить о случившемся в экстренные службы, например в охотнадзор.

Ранее в Бийске Алтайского края заметили молодого медведя, который вечером 15 ноября вышел к жилым районам со стороны Северного кладбища и садоводческих товариществ. Для поиска хищника охотникам выдали разрешения на его добычу, к операции также привлекли полицию. Улицы возле лесного массива начали патрулировать.