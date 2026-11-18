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Владимир Путин принял участие в саммите АТЭС в Китае, несмотря на попытки Запада ограничить международные контакты Москвы. Агентство Bloomberg расценило его появление на форуме как серьезный ответ сторонникам изоляции России.

Российский лидер прибыл в Шэньчжэнь 18 ноября. Там он впервые за девять лет появился на "семейном фото" лидеров АТЭС.

Bloomberg обратил внимание, что Путин оказался в центре снимка рядом с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Издание назвало это мощным ответом на попытки Запада изолировать Россию на мировой арене.

На 19 ноября запланированы трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Также ранее анонсировалась двусторонняя встреча российского и американского лидеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонняя встреча продлится около часа. При этом полноформатные переговоры Путина и президента США на 19 ноября не запланированы.