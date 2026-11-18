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Армения начала процесс по членству в Евросоюзе, но у нее нет планов стать членом НАТО. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая в парламенте во время правительственного часа.

Он объяснил, что Ереван на саммите Европейского политического сообщества в Дублине не присоединился к хартии, которая определяет основные принципы безопасности Европы, так как там содержатся связанные с НАТО пункты.

С остальной частью содержания документа Армения в основном согласна, однако политику по вступлению в военно-политический альянс Ереван на вооружение не возьмет, подчеркнул Пашинян. Он добавил, что партнеры по ЕС приняли эту позицию.

Ранее Пашинян заявил, что Армения понимает невозможность одновременного членства в Евразийском экономическом союзе и Евросоюзе. При этом директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников предупредил, что выход страны из ЕАЭС приведет к значительным экономическим и социальным последствиям для республики.

