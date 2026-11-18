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Прекращение приема новых заявлений на туристические визы в Словению сильно не повлияет на отечественный туристический рынок, так как страна не очень популярна среди туристов из России. Поездку туда можно совместить с другими странами Шенгенской зоны, передает Агентство "Москва" со ссылкой на экспертов туристической отрасли.

Руководитель визового агентства, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Егор Кайль назвал решение Словении логичным продолжением общей линии на ужесточение визовой политики в отношении граждан России. Он напомнил, что еще в 2022 году туристический въезд был ограничен странами Балтии, Польшей и Финляндией. Кроме того, Евросоюз перестал выдавать россиянам визы по упрощенной схеме. В 2025-м значительно ограничили выдачу многократных шенгенских виз.

Для тех, у кого документы уже есть, правила въезда не изменились, отметил эксперт. То есть, Словению могут посетить россияне с действующим шенгеном.

Он добавил, что пока рано говорить о полном запрете туристических виз во всей Шенгенской зоне. Многие страны пока не согласны с такой инициативой. Например, Италия, Франция и Испания остаются для россиян основными направлениями оформления шенгенских виз, так как они заинтересованы в российских туристах с экономической точки зрения.

Желающим посетить Европу эксперт рекомендовал не откладывать поездку и заранее оформлять необходимые документы, так как в будущем доступных вариантов может стать меньше из-за ухудшения политической обстановки в мире.

Исполнительный директор и руководитель регионального совета РСТ Дмитрий Манин добавил, что Словения никогда не была массовым направлением. В России за год на визу подавались около тысячи человек, прямого авиасообщения со страной нет. По его словам, часто это направление просто включалось в другие маршруты, но не было конечной точкой. При этом въезд по другим целям, например к родственникам и в особых случаях, которые одобряет посольство, остался.

Он отметил, что въезд внутри Шенгенской зоны будет также возможен, просто теперь поездка в Словению станет дороже и сложнее. Туроператоры должны будут перестроить программы и оформлять визы через другие государства.

Визовые центры Словении в России остановили прием заявлений на туристические визы с 16 ноября. Теперь документы принимаются только на определенные поездки – к членам семьи или по работе. Также поездки доступны работникам сферы международных перевозок.