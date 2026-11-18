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Состав российской делегации на трехстороннюю встречу лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне уже согласован. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос о том, сколько продлится встреча, Ушаков указал, что лидеры решат этот вопрос сами.

При этом ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры будут длиться 1 час. Кроме того, по его словам, полноформатных переговоров Путина и Трампа 19 ноября не планируется.

Путин, Трамп и Си Цзиньпин 18 ноября пожали друг другу руки и кратко пообщались на встрече в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС. Их трехсторонние переговоры пройдут 19 ноября. Стороны обменяются мнениями по согласованному перечню вопросов.